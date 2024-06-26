Увельский районный суд отправил под стражу 23-летнего местного жителя по обвинению в убийстве 21-летней девушки (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
ЧП случилось в поселке Нагорном днем 22 июня.
Обвиняемый напал с ножом на бывшую сожительницу прямо во дворе и нанес ей множество ран.
По данным корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», девушка незадолго до смерти рассталась с обвиняемым и на все уговоры вернуться обратно отвечала отказом. Тогда парень решился на преступление.
Расследование уголовного дела продолжается.