В Челябинской области отправили в СИЗО парня, зарезавшего ножом девушку

Потерпевшая скончалась на месте от ранений в шею и туловище

Увельский районный суд отправил под стражу 23-летнего местного жителя по обвинению в убийстве 21-летней девушки (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось в поселке Нагорном днем 22 июня.

Обвиняемый напал с ножом на бывшую сожительницу прямо во дворе и нанес ей множество ран.

По данным корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», девушка незадолго до смерти рассталась с обвиняемым и на все уговоры вернуться обратно отвечала отказом. Тогда парень решился на преступление.

Расследование уголовного дела продолжается.