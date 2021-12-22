В Челябинской области отправили в колонию мужчину, отрезавшего половой орган знакомому

Южноуралец признан виновным в покушении на убийство

Ашинский городской суд вынес приговор в отношении 29-летнего бездомного, который отрезал половой орган своему знакомому. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В августе в больницу Миньяра обратился 32-летний местный житель. У мужчины был ампутирован половой член, а также диагностированы ножевые раны груди.

«После совершения преступления в тот же день, распивая спиртные напитки с другим жителем Миньяра, обвиняемый совершил на него разбойное нападение, ранил ножом и забрал сотовый телефон», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Затем переквалифицировали на часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и часть 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Судом виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.