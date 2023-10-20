В Челябинской области отправили в колонию двоих наркосбытчиков

Виновные были участниками межрегиональной преступной группы

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Каслинский районный суд вынес приговор двум мужчинам по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 20 октября, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Преступников задержали в январе прошлого года, у них изъяли пять килограммов мефедрона.

«Суд приговорил их к лишению свободы на срок 8 и 9 лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также каждому назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей», — сообщили в региональном УФСБ.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области задержали подозреваемых в попытке сбыта 20 килограммов мефедрона.