В Челябинской области от сильного ветра дерево упало на голову местной жительницы

Разбираемся в последствиях непогоды

Синоптики Челябинского гидрометцентра вчера днем предупредили, что пятница будет тяжелой и объявили штормовое предупреждение. Сегодня стали известны последствия сильного ветра для некоторых районов области. Подробнее — в подборке ИА «Первое областное».

В Карталах местная жительница припарковала Daewoo Matiz под дерево. От сильных порывов ветра дерево надломилось и упало как раз в момент, когда женщина возвращалась к автомобилю. У Daewoo повреждено лобовое стекло, а хозяйка попала в больницу с сотрясением мозга. Ее состояние не критическое, сообщил помощник главы района Георгий Белоусов.





Жители Магнитогорска в местных сообществах в соцсети сообщают, что ветер обрушил деревья сразу в нескольких местах.

На улице Галиуллина, 19/3 высокое дерево упало на два автомобиля: Daewoo Nexia и Hyundai Accent.





Еще одно дерево повредило УАЗ Патриот, Daewoo Nexia и Lada XRAY, припаркованные возле одной из проходных ММК.





В Аше минувшей ночью ветер сорвал кровли, сломал деревья и вырвал баннеры.









ИА «Первое областное» ранее рассказывало, как получить компенсацию в случае падения дерева на автомобиль. По словам адвоката Александра Щербинина, необходимо придерживаться определенного алгоритма действий.

Первое — сфотографировать и снять на видео происшествие. Можно взять у свидетелей их контактные данные. Затем нужно позвонить в полицию, на место должен приехать участковый и составить рапорт или акт.

Также нужно выяснить, кто отвечает за содержание дерева. Это может быть управляющая компания или управление ЖКХ. Важно сделать оценку ущерба. Если он большой, стоит вызвать оценщика, а затем известить отвечающую сторону, вручив соответствующее требование под роспись.

Напомним, по данным синоптиков Челябинского гидрометцентра, действие циклона продолжится и в предстоящие выходные. Так, уже ночью 15 апреля на юге области возможен сильный снег и метели, гололедица на дорогах.