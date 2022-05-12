В Челябинской области осудят женщину и подростка за вырубку голубой ели возле мэрии

Дерево предназначалось для новогодних праздников

В Челябинской области в суд передано уголовное дело в отношении 34-летней женщины и 16-летнего подростка, которые в конце ноября 2021 года спилили голубую ель. Инцидент произошел в Карталинском районе, дерево росло во дворе администрации Еленинского поселения. Женщина пообещала своей дочери на Новый год праздничное дерево и вовлекла ее друга в преступление, сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Теперь даму и подростка обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору. Женщина также обвиняется по части 4 статьи 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

Женщина пообещала другу своей дочери, 16-летнему подростку, купить спиртное за то, что он поможет ей спилить дерево. Ночью соучастники отправились к администрации сельского поселения, где парень спилил голубую ель, которую принес в дом к женщине.

Причиненный ущерб составил 5 тысяч рублей. Уголовные дела направлены в Карталинский городской суд для рассмотрения по существу.