В Челябинской области осудят трех мужчин за убийство семьи, совершенное в 2001 году

Жителей Троицка обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса РФ

В Троицке Челябинской области будут судить трех местных жителей, обвиняемых в убийстве, проникновении в дом, разбое и уничтожении чужого имущества. Преступление обвиняемые совершили в 2001 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, трое мужчин в ночное время проникли в частный дом. Схватив топор, они ударили им по голове хозяйку и ее 12-летнего сына, а также нанесли ребенку ножевое ранение. После этого обвиняемые похитили телевизор, аудио- и видеомагнитофон и уже хотели бежать, но вдруг обнаружили спящих детей в возрасте 9, 10 и 11 лет.

«С целью сокрытия трупов и следов преступления соучастники подожгли дом, заперли на замок и подперли входную дверь. Однако дети обнаружили возгорание и самостоятельно покинули дом через окно»,— уточнили в ведомстве.

В результате проделанной работы причастность мужчин к совершению преступлений была установлена. Уголовное дело, возбужденное по пунктам «а», «в», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 30, пунктам «а», «в», «е», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), пункту «в» части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение уничтожение чужого имущества»), передано на рассмотрение в Троицкий городской суд.