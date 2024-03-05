В Челябинской области осудят сотрудника маркетплейса за перепродажу товаров

Обвиняемый сбывал вещи из заказов, от которых отказались

В Снежинске Челябинской области будут судить сотрудника маркетплейса, перепродававшего товары, от которых отказались заказчики. Общий ущерб составил 360 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился собственник торговой площадки. Он сообщил, что обнаружил недостачу вещей на крупную сумму. При этом пропадали преимущественно зимние и спортивные вещи.

Правоохранители выяснили, что к краже причастен менеджер интернет-магазина. Вместо того, чтобы возвращать товары, от которых отказались заказчики, он похищал их и продавал.

В отношении сотрудника маркетплейса было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (часть 3 статьи 160 УК РФ). Материалы дела с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в Снежинский городской суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — лишение свободы на срок до шести лет.