В Челябинской области осудят семерых фигурантов дела о хищении металла

Кражи черного лома совершались на железной дороге

Челябинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело, по которому проходят сразу семь жителей Кунашакского района. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, фигурантов дела обвиняют в пяти эпизодах кражи лома черных металлов. Также им вменили шесть преступных эпизодов покушения на кражу того же лома. Следствие считает, что обвиняемые промышляли прямо на железнодорожной станции Кунашак.

«В период с июля 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемые совершили из полувагонов грузовых поездов ряд хищений лома черных металлов, принадлежащего различным коммерческим организациям», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ущерб, причиненный этими хищениями, составил 366 тысяч рублей. Кроме того, фигуранты дела покушались на кражу лома, общая стоимость которого составляет 255 тысяч рублей. Пока шло предварительное следствие, это имущество вернули организациям, проходящим по уголовному делу в качестве потерпевших.

Дело будет рассмотрено в Кунашакском районном суде.