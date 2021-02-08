В Челябинской области осудят полицейского, устроившего смертельное ДТП

Он признал вину

Прокуратура Еткульского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Нижневартовска, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии скончалась 24-летняя девушка. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Страшное ДТП случилось 22 ноября прошлого года. Полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Хендай» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой. В результате столкновения получила травмы пассажир этого авто 24-летняя Ольга Бирюкова — позже она скончалась в больнице.

Полицейский полностью признал свою вину и возместил родственникам погибшей расходы на погребение. По факту нарушения Правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека возбуждено уголовное дело (пункт «а» части 2 статьи 264 УК РФ). Еткульский райсуд рассмотрит его по существу.