В Челябинской области осудят начальницу почтамта за присвоение более 500 тысяч рублей

Злоумышленнице грозит до шести лет тюремного заключения

В Сосновском районе Челябинской области завершено расследование уголовного дела о присвоении денег в отношении 36-летней начальницы почтового отделения. Материалы направлены в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Жительница Челябинска, исполняя обязанности начальника одного из почтовых отделений, фиктивно проводила инкассацию и забирала деньги из кассы себе. Также злоумышленница забирала деньги с продаж товаров, пользуясь тем, что покупатели не требовали чеки.

«Кроме того, обвиняемая внесла фиктивные сведения в соответствующую базу о том, что была выплачена в полном объеме пенсия жительнице Сосновского района, при этом фактически указанную пенсию не выдала, а денежные средства присвоила себе и потратила по своему усмотрению»,— добавили в ведомстве.

Ущерб составил более 531 тысячи рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), завершено и направлено в суд на рассмотрение. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.