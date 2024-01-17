В Челябинской области осудят мужчину, избившего подругу табуретом

В результате нападения женщина получила тяжелые травмы

В Троицке Челябинской области будут судить 35-летнего мужчину, который напал на свою подругу с табуретом и ножом. По уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло в октябре прошлого года в квартире дома, расположенного на улице Медведева. Пьяный мужчина поссорился со своей 30-летней подругой и, схватив табурет, нанес ей несколько ударов в грудь. Этого мужчине показалось мало, и он, взяв нож, вонзил его также в грудь подруги. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Подозреваемого оперативно задержали. На период следствия он находился в СИЗО. Сейчас обвинительное заключение передано на рассмотрение в суд.