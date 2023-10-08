В Челябинской области осудят мужчину, избившего и утопившего соседа

Преступления мужчина совершил во время распития спиртных напитков

В Чебаркуле Челябинской области будут судить мужчину, обвиняемого сразу по трем статьям, в том числе в убийстве. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 1 августа 2023 года 35-летний житель села Варламово пригласил к себе в гости соседа. Мужчины распивали спиртные напитки и в какой-то момент поссорились. Обвиняемый напал на соседа и избил его, причинив множество травм, а затем заставил спуститься в погреб, где пострадавший провел всю ночь. Утром следующего дня мужчина притащил соседа на реку Увельку и утопил.

В отношении южноуральца были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), пунктам «в», «г» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), части 1 статьи105 УК РФ («убийство»). Рассматривать дело будет Чебаркульский городской суд.