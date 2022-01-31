В Челябинской области осудят банду вымогателей и похитителей человека

В числе 13 магнитогорцев орудовали два несовершеннолетних

В Челябинской области завершилось расследование уголовного дела в отношении преступной группы, обвиняемой в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Магнитогорска. 13 человек, среди которых было двое несовершеннолетних, с 2019 по 2020 годы держали в страхе округу, занимаясь вымогательством, грабежом, похищением людей. Следствием установлена причастность обвиняемых к совершению 28 преступных эпизодов, сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.

Уголовное дело в отношении 13 южноуральцев, которые в течение двух лет орудовали на территории Магнитогорска, передано в суд. По данным следствия, в 2019 году житель города металлургов решил создать преступную группу с целью получения постоянного незаконного источника дохода.

«Указанные лица, действуя организованной группой в различных ее составах, в течение 2019—2020 годов совершили ряд преступлений против собственности, личности, свободы, чести и достоинства личности, а именно: неоднократно в различных составах совершали вымогательство денежных средств с применением насилия, открытые хищения чужого имущества, похищение людей. В преступную группу входили двое несовершеннолетних, которые принимали активное участие в совершении преступлений», — рассказали в СК РФ по Челябинской области.

Следствием установлена причастность обвиняемых к совершению 28 преступных эпизодов. Большинство из обвиняемых были спортсменами, занимались различного рода боевыми искусствами. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.