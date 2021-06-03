В Челябинской области осудят 11 человек за хищение металлолома на 1,4 миллиона рублей

Дело рассмотрит Кунашакский районный суд

Челябинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже металлолома в отношении 11 жителей области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с мая по декабрь 2019 года обвиняемые по предварительному сговору похищали лом и отходы металла из полувагонов на станции Тахталым Южно-Уральской железной дороги.

«Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей. В отношении соучастников были возбуждены уголовные дела по пункту „а“ части 2 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Обвинительное заключение направлено в Кунашакский райсуд для рассмотрения по существу.

Как ранее писал наш сайт, транспортные полицейские поймали двоих подростков, которые вынесли со станции 146 железнодорожных костылей.