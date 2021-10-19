В Челябинской области осудили женщину за смерть ребенка в ДТП

Виновная в момент аварии была пьяна

Чебаркульский городской суд вынес приговор в отношении 29-летней жительницы села Кундравы. Она признана виновной в смерти 10-летнего ребенка в ДТП. Об этом сегодня, 19 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Резонансная авария случилась 3 октября прошлого года. В деревне Бутырки Кундравинского сельского поселения произошло столкновение скутера под управлением 10-летнего мальчика и автомобиля ВАЗ-2110. За рулем легковушки находилась подсудимая. В результате ДТП водитель скутера погиб, еще два его несовершеннолетних пассажира были госпитализированы с травмами.

Водитель с места происшествия поспешила скрыться. Позже женщина была задержана. Оказалось, что она находилась за рулем без прав и в момент ДТП была пьяна.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения»).

«Судом виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Она взята под стражу в зале суда», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также она должна выплатить родителям погибшего ребенка моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.