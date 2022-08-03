В Челябинской области осудили женщину, спилившую для дочери ель

К работе осужденная привлекла 16-летнего подростка

В Карталах осудили 34-летнюю женщину, которая решила срубить голубую ель у здания администрации и привлекла к этому 16-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, местная жительница хотела устроить для своей дочери праздник.

Инцидент произошел в селе Еленинка в ноябре 2021 года. Женщина решила порадовать свою дочь-подростка новогодней елью. Однако вместо того, чтобы купить дерево, осужденная решила его срубить. Она позвала 16-летнего друга своей дочери, попросила его срубить ель около администрации села и пообещала купить ему за это бутылку спиртного.

«В ночное время соучастники пришли к зданию администрации Еленинского сельского поселения, где несовершеннолетний ножовкой спилил голубую ель, которую перенес в квартиру женщины», — рассказали в ведомстве.

Жительница Еленинки признана виновной по части 3 статьи 260 («Незаконная рубка не отнесенного к лесным насаждениям дерева, совершенная группой лиц по предварительному сговору») и части 4 статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления»). Ей назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года и установлением ограничений.

Уголовное дело в отношении 16-летнего подростка еще рассматривает суд.