В Челябинской области осудили водителя, устроившего пьяное смертельное ДТП

В аварии погиб мужчина, еще один человек получил тяжелые травмы

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Ашинский городской суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Уфы. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Виновник аварии был пьян. Об этом сегодня, 14 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ДТП случилось 19 апреля прошлого года вечером на 1553-м километре автодороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск.

Мужчина в состоянии опьянения находился за рулем «Шевроле», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Грейт-Вол» под управлением 58-летнего мужчины.

«В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля „Грейт-Вол“ от полученных травм скончался в больнице, пассажиру данного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Виновника аварии приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения»).

Также виновник обязан выплатить моральный и материальный вред в сумме более 2,8 млн рублей родственникам погибшего.