В Челябинской области осудили водителя большегруза за смертельное ДТП с пятью машинами

Авария произошла в июне 2020 года в Катав-Ивановском районе

В Катав-Ивановске вынесли приговор водителю большегруза, который устроил смертельное ДТП с участием пяти автомобилей. Мужчина проведет в колонии-поселении 3,5 года, сообщили 25 января в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Авария произошла в июне 2020 года на трассе в Катав-Ивановском районе. В какой-то момент у машины отказали тормоза, и водитель грузовика врезался в колонну из легковых автомобилей. «Лада-Гранта», «Ауди», «Рено», ВАЗ и «Сино» буквально превратились в груду металла. Не обошлось без погибших: жертвой стала семейная пара из Усть-Катава, передвигавшаяся на автомобиле «Лада». Не менее шести человек получили травмы и были доставлены в больницу.

Водителю большегруза предъявили обвинение по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Он, в свою очередь, попросил привлечь к ответственности своего работодателя — ООО «Город», на неисправном автомобиле которого он отправился в рейс в Сатку.

«Суд с учетом позиции прокурора назначил водителю наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Также суд взыскал в пользу двух потерпевших по 700 тысяч рублей каждому с работодателя водителя ООО „Город“», — уточнили в ведомстве.