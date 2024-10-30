В Челябинской области осудили троих убийц женщины и ребенка

Преступление совершено в 2001 году

В Челябинской области вынесли приговор троим местным жителям за убийство женщины и ребенка, покушение на убийство троих детей, разбой и поджог (статьи 105 УК РФ, 162 УК РФ, 167 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В ноябре 2001 года осужденные проникли ночью в частный дом в Троицке, убили женщину и ребенка топором и ножом, вынесли технику и подожгли жилище. В доме спали еще трое детей. Они вовремя проснулись и покинули горящее помещение через окно.

«Благодаря правильно спланированным совместным следственным и оперативным мероприятиям, выполненным сотрудниками регионального СКР и ГУ МВД России по Челябинской области, лица, причастные к совершению преступлений, были установлены спустя 21 год. С ними проведены необходимые следственные действия и экспертные исследования, в том числе молекулярно-генетическое и психиатрические», — рассказали в СУ СКР по региону.

Виновным назначено наказание сроками на 8, 15 и 16 лет в колониях строгого и общего режимов.