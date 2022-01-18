В Челябинской области осудили студента за создание программы взлома паролей

Парень продал изобретение участникам хакерского форума

Снежинский городской суд вынес приговор студенту колледжа. Он признан виновным в создании и распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Судом установлено, что молодой человек из корыстных побуждений создал и распространил компьютерную программу, предназначенную для нейтрализации средств защиты информации — взлома паролей к аккаунтам интернет-сервисов.

«Его программа была востребована, и ее приобрели участники хакерского форума. В отношении студента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ („Создание и распространение вредоносных компьютерных программ“). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в региональном УФСБ.

В 2021 году по материалам УФСБ за совершение преступлений в сфере компьютерной информации осуждены 10 лиц, выявлены более 20 компьютерных атак, направленных на получение неправомерного доступа к информационным ресурсам правительства, законодательного собрания Челябинской области, предприятиям оборонного и промышленного комплекса. Угрозы информационной безопасности устранены, фактов утечки компьютерной информации не допущено.