В Челябинской области осудили сотрудника лагеря за развращение подростков

Мужчина проведет в колонии семь лет





Сосновский районный суд вынес приговор в отношении заместителя директора детского лагеря «Мирумир». Он признан виновным в совершении развратных действий. Пострадали подростки 13 и 16 лет. Об этом сегодня, 20 мая, Первому областному информагентству сообщила помощник судьи Сосновского района.

Установлено, что 34-летний мужчина в ночь на 19 августа прошлого года трогал двоих подростков 13 и 16 лет. Юноши находились на территории лагеря. О случившемся они рассказали своим родителям.

В отношении замдиректора было возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего»). В ходе рассмотрения дела было предъявлено обвинение по более мягкой 135-й статье, части 3 («Развратные действия»).

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии строго режима. Также он лишен права заниматься педагогической деятельностью в течение 10 лет», — рассказали в суде.

Все время следствия осужденный находился под стражей.