В Челябинской области осудили подпольного оружейника

Виновный делал пистолеты в гараже

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Чебаркульский городской суд вынес приговор местному жителю за незаконные изготовление и хранение оружия (статьи 221.1 УК РФ, 222 УК РФ, 223 УК РФ). Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Мужчину задержали в августе прошлого года.

«При осмотре места происшествия у него изъяты два пистолета Макарова, автомат Калашникова, 200 патронов и 1 кг пороха. В гараже подсудимый изготовил огнестрельное оружие», — сообщили в региональном УФСБ.

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как ранее сообщал наш сайт, с начала года УФСБ по Челябинской области ликвидировало четыре подпольные оружейные мастерские на территории региона.