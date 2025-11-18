В Челябинской области осудили отца и сына за охоту на косуль

Им назначили три года условно

В Варне осудили отца и сына за охоту на сибирскую косулю без лицензии на снегоходе, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В феврале этого года родственники во время запрета на добычу охотничьих ресурсов застрелили двух сибирских косуль. Ни у сына, ни у отца не было соответствующей лицензии, а передвигались они на снегоходе. Сумма их ущерба составила 320 тысяч рублей.

Родственников осудили за незаконную охоту. Они действовали по сговору, используя снегоход, и нанесли большой ущерб, застрелив двух косуль. Каждому дали по три года условно с испытательным сроком в 2,5 года. Также им запретили охотиться на два года. Ружья, которыми они застрелили косуль, конфисковали в доход государства.