В Челябинской области осудили обвиняемого в мошенничестве адвоката

Он получил условный срок

В Челябинской области суд вынес приговор адвокату региональной палаты Артему Черногорлову и трем южноуральцам по уголовному делу о покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

«Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении адвоката и местных жителей, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ („Покушение на мошенничество“). Приговором суда осужденным назначено наказание от года до двух лет лишения свободы условно»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в июне 2020 года Черногорлов и его сообщники предложили местному жителю, в отношении которого расследовалось уголовное дело, освободить его от ответственности, за что потребовали 600 тысяч рублей. При этом мошенники знали, что повлиять на прекращение дела не смогут. Часть указанной суммы потерпевший им передал, однако потом сообщил о произошедшем в УФСБ, и при передачи второй части денег мошенников задержали.