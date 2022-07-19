В Челябинской области осудили мужчину за пьяное смертельное ДТП на трассе

В аварии погибла пассажирка, еще одна пострадавшая получила тяжкий вред здоровью

Аргаяшский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю Озерска. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ), и управлении авто в состоянии опьянения, будучи наказанным за отказ от медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом сегодня, 19 июля, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

ДТП случилось 16 июля прошлого года на 20-м километре автодороги Аргаяш — Новогорный — ТЭЦ. Водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате аварии 57-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице, 34-летняя женщина получила раны, ушибы и неизгладимые травмы лица.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года», — рассказали в областной прокуратуре.