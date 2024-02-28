В Челябинской области осудили мужчину, убившего подругу офисным креслом

Он проведет в тюрьме почти 12 лет

В Катав-Ивановске Челябинской области в городском суде вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве женщины. Он проведет в исправительной колонии особого режима 11 лет и 8 месяцев, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установили, что в период с 24 февраля по 1 марта 2022 года мужчина нанес своей подруге множество ударов табуретом и офисным креслом, а затем добил ногами и руками. От полученных травм она скончалась.

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт. Приговор суда вступил в законную силу.