В Челябинской области осудили мужчину, убившего пенсионера за замечание

В момент совершения преступления южноуралец был пьян

В Верхнем Уфалее Челябинской области осудили местного жителя, который задушил пенсионера за то, что тот сделал ему замечание. Осужденному предстоит провести в колонии девять лет, а также выплатить компенсацию семье погибшего, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Известно, что в августе 2022 года 27-летний южноуралец отдыхал во дворе одного из домов и распивал спиртные напитки. Проходивший мимо 67-летний мужчина сделал ему замечание, на которое осужденный ответил агрессией: он избил и задушил пенсионера.

Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения мужчине приговора. Обвиняемому в убийстве по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также обязали выплатить семье погибшего миллион рублей.

Ранее в Челябинске осудили троих жителей Троицка, которые похитили, а затем убили местного жителя. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 до 18 лет.