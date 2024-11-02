В Челябинской области осудили мужчину, подстрелившего незнакомца вместо товарища

Он проведет в колонии 10 лет

В Еманжелинске вынесли приговор 37-летнему жителю поселка Красногорского, который, будучи пьяным, пытался застрелить своего обидчика, но ранил незнакомого человека, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону обсуждал со своим товарищем денежные дела. В какой-то момент они поссорились, и мужчина, схватив ружье, поехал к дому своего обидчика. На улице он перепутал своего товарища с другим мужчиной и начал стрелять в него. Последнему, несмотря на ранения, удалось скрыться, тогда подсудимый выстрелил в автомобиль своего обидчика.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела о покушении на убийство, умышленное повреждение имущества и незаконное хранение оружия. В суде он признал свою вину частично, заявив, что не собирался убивать пострадавшего.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с охотой и хранением оружия, на два года.