В Челябинской области осудили мужчину, до смерти избившего сожительницу

При этом южноуралец утверждал, что травмы она получила в результате падения

В Увельском районе Челябинской области суд вынес приговор ранее судимому мужчине, который до смерти избил свою сожительницу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом свою вину осужденный признал лишь частично, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 36-летний житель деревни Татарка в сентябре 2022 года, будучи пьяным, поссорился со своей сожительницей и нанес ей множество ударов по голове и телу. Пострадавшую госпитализировали, но помочь ей медики не смогли — спустя некоторое время она скончалась.

«Подсудимый вину признал частично, указав, что толкнул потерпевшую, отчего она упала и ударилась о дверной порог, после чего ей своевременно не оказали медицинскую помощь», — уточнили в прокуратуре.

Мужчине было предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Обвинитель предоставил все доказательства вины мужчины, и ему было назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.