В Челябинской области осудили москвича за попытку сбыта 11 кг наркотиков

Он проведет в колонии 13 лет

Еткульский районный суд вынес приговор 37-летнему жителю Москвы, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Мужчина намеревался сбыть 11 килограммов запрещенного вещества на территории Челябинской области и других регионов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте этого года москвич приехал в Еткульский район и забрал из тайника 11 килограммов мефедрона. Четыре килограмма он расфасовал для местных наркопотребителей и отправился в Свердловскую область, чтобы сбыть оставшуюся часть. Там мужчину задержали местные полицейские.

Весь наркотик из тайников изъяли, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. Судом ему назначено 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей.