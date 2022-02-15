В Челябинской области осудили магнитогорца, намеренно наехавшего на машине на мужчину

Южноуралец превысил пределы необходимой самообороны

В Верхнеуральском районе осудили магнитогорца, который поссорился с местным жителем и намеренно наехал на него на автомобиле, сообщили в пресс-службе Верхнеуральского районного суда.

Инцидент произошел летом 2020 года. Житель Магнитогорска вместе со своим другом приехал рыбачить на озеро Чебачье. Там же находилась другая компания, которая употребляла спиртное и громко слушала музыку. Ближе к ночи также употребившему алкогольные напитки магнитогорцу надоел шум, и он потребовал от незнакомцев выключить музыку. В ответ один из мужчин оскорбил его и, достав травматический пистолет, разбил его рукоятью лобовое стекло автомобиля, принадлежащего осужденному.

Недолго думая, магнитогорец сел за руль и намеренно наехал на мужчину, причинив его здоровью тяжкий вред. В суде посчитали, что автомобилист превысил пределы самообороны.



«Суд определил наказание в виде ограничения свободы на два года, установив следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания с 22 часов до 6 часов ежедневно; не выезжать за пределы территории Челябинской области; не изменять место жительства или пребывания, место работы или учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации», — сообщили в суде.

При вынесении приговора судья учел возраст подсудимого, состояние его здоровья и противоправное поведение потерпевшего. Ранее мужчина не был судим, по месту жительства и работы он характеризуется положительно.