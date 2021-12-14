В Челябинской области осудили экстремиста

Он готовился разрушить памятную плиту и поджечь здание

В Челябинской области состоялся суд над местным жителем, который признан участником экстремистской организации. Весной прошлого года он готовился совершить акты вандализма и поджечь административное здание. Дело сопровождал Следственный Комитет РФ по Челябинской области. Мужчине назначен крупный штраф. Сообщает пресс-служба регионального СК.

Жителю челябинской области вынесли приговор за участие в деятельности экстремистской организации. Следствие и суд установили, что осужденный с октября 2019 года по июнь 2020 года состоял в признанной судом экстремистской межрегиональной общественной организации «Национал-большевистская партия».

«В апреле 2020 года он принимал участие в подготовке к действиям по разрушению памятной плиты, а в мае того же года в подготовке к совершению поджога административного здания. Деятельность ячейки экстремистской организации пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела», — прокомментировали в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

Приговором суда мужчине назначен штраф в сумме 300 тысяч рублей Другие участники преступной деятельности ранее осуждены судом.