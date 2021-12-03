В Челябинской области осудили экс‑полицейского, устроившего пьяное смертельное ДТП

В аварии погиб сотрудник Росгвардии

Городской суд Трехгорного вынес приговор в отношении жителя Юрюзани, который устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Авария случилась летом прошлого года. Находясь в отпуске, 25-летний сотрудник патрульно-постовой службы полиции за рулем автомобиля «Мазда» вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Лада Приора». 35-летний водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте происшествия. Он был сотрудником Росгвардии.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также виновный должен выплатить более 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда супруге погибшего и двоим детям.