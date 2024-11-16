В Челябинской области осудили двух иностранцев за попытку сбыта 3 кг наркотиков

Суммарно им назначили 17 лет колонии

Аргаяшский районный суд вынес приговор двум жителям ближнего зарубежья, обвиняемым в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ), сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что двое мужчин в марте этого года приехали в Аргаяшский район из Свердловской области, чтобы сбыть наркотик. Из тайника они достали три килограмма мефедрона, но расфасовать его и разложить для наркопотребителей не успели — их задержали полицейские.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,— уточнили в ведомстве.

Мобильные телефоны и смарт-часы, которыми пользовались осужденные, конфискованы и обращены в доход государства.