В Челябинской области осудили бывшего инспектора военно‑учетного стола по делу о взятках от призывников

Виновная была посредником в передаче денег

Верхнеуральский районный суд вынес приговор бывшему инспектору военно-учетного стола Форштадтского сельского поселения. Она признана виновной в посредничестве по взяточничестве (часть 2 стать 291.1 УК РФ ) и подделке официального документа (часть 4 статьи 327 УК РФ). Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Cудом установлено, что женщина за деньги передавала взятки от призывников работникам военного комиссариата Челябинской области по Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам.

«За период преступной деятельности подсудимая передала свыше 1 млн рублей, получив при этом за предоставленное посредничество около 200 тыс. рублей. Кроме того, с целью облегчения преступлений, дважды изготовила поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания иногородних призывников на территории Верхнеуральского района, получила за это 10 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее сообщал наш сайт, прокуратура Миасса направила в суд уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Один из обвиняемых, будучи членом медицинской и военно-врачебной комиссий, в период с 2013 по 2020 год получил от призывников 750 тысяч рублей за выдачу заключений о заболеваниях.

