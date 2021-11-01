В Челябинской области осудили бригадира железной дороги за смерть подчиненного от удара током

Виновный нарушил требования правил охраны труда при эксплуатации электроустановок

Карталинский городской суд Челябинской области вынес приговор в отношении работника дистанции электроснабжения на железной дороге. Он признан виновным в смерти подчиненного от удара током. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Судом установлено, что виновный, находясь на должности руководителя работ по замене изоляторов на контактной сети железной дороги, нарушил правила охраны труда и эксплуатации электроустановок. Из-за этого один из рабочих бригады получил смертельный удар током.

«Суд назначил бригадиру наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев по части 2 статьи 143 УК РФ („Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, в марте на железной дороге в Челябинской области погиб монтер. Его задел проходящий грузовой поезд.