В Челябинской области осудили браконьера за убийство краснокнижного лебедя

Охота на эту птицу полностью запрещена

В Красноармейском районе в мировом суде вынесли приговор 43-летнему браконьеру за убийство краснокнижного лебедя-шипуна. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что 28 августа обвиняемый незаконно охотился на редкую птицу на территории Сугоякского охотничьего хозяйства. Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Челябинской области, охота на него полностью запрещена.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 пункту «в» статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

«Гражданин свою вину признал полностью, пояснил, что является охотником с 20-летним стажем и, стреляя из охотничьего гладкоствольного ружья в лебедя-шипуна, был осведомлен, что нарушает закон», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Виновному назначили штраф в 10 тысяч рублей.