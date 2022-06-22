В Челябинской области осудили бизнесмена за обман клиентов на 1,2 млн рублей

Виновный размещал в Сети объявления об изготовлении изделий из металла

Карталинский городской суд вынес приговор местному жителю за кражу и мошенничество (статьи 158 и 159 УК РФ). Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Судом установлено, что мужчина в период с 2020 по 2021 годы размещал рекламу об изготовлении и установке металлических изделий, однако заказы не исполнял и распоряжался деньгами по своему усмотрению.

«Всего пострадали 37 клиентов, потеряв 1,2 млн рублей. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в колонии общего режима», — рассказали в региональной прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, в Советском районном суде Челябинска началось рассмотрение дела о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). На скамье подсудимых — 38-летний Михаил Тетенькин. Мужчина позиционировал себя как частного изготовителя мебели. Однако, по мнению обманутых клиентов, шкафы-купе, гардеробные и кухни Тетенькин собирал лишь у себя в голове.