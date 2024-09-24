В Челябинской области остановили автомобиль с тушами диких животных

У владельца авто разрешения на отстрел не оказалось

На трассе в Троицком районе на границе с Казахстаном полицейские остановили автомобиль «Тойота», в багажнике которого находились туши кабана, двух косуль и лося. Документов на отстрел диких животных, а также необходимой лицензии у 35-летнего водителя автомобиля не оказалось. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Помимо туш животных, инспекторы обнаружили в машине топор, нож, карабин и тепловизор.

«На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств», — уточнили в ведомстве.