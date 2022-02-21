В Челябинской области оштрафовали более 200 мигрантов-нарушителей

Полицейские провели профилактическое мероприятие «Стройка»

В Челябинской области сотрудники полиции в рамках профилактического мероприятия «Стройка» пресекли более 200 нарушений миграционного законодательства, а также выявили факты фиктивной постановки жителей ближнего зарубежья на учет, сообщили 20 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители посетили городские стройки и проверили разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности. В результате было выявлено 207 нарушений, 115 из которых связаны с нарушением правил пребывания на территории России, остальные — с нарушениями осуществления трудовой деятельности. Во всех случаях составлены административные протоколы.

«Полицейскими также задокументировано 16 случаев фиктивной постановки на регистрационный учет иностранцев за денежное вознаграждение. В отношении этих южноуральцев решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ. Кроме того, установлена местная жительница, которая заключала подложные трудовые договоры с целью легализации иностранных граждан на территории страны, и выявлен гражданин ближнего зарубежья, имевший при себе документы с признаками подделки. В их отношении также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 322.1 и 327 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверок принято решение о выдворении 14 иностранцев за пределы России.