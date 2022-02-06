В Челябинской области оштрафовали 42 мигранта-нарушителя с начала 2022 года

Привлечены к ответственности и их работодатели

В Челябинске с начала 2022 года сотрудники управления по вопросам миграции привлекли к ответственности более 40 иностранных граждан, которые трудились на строительных объектах незаконно. В отношении еще 65 иностранцев принято решение о выдворении их из страны. Об этом сообщили 6 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Для того, чтобы трудиться на территории России, граждане иностранных государств должны иметь специальное разрешение на работу или патент. Если этих документов нет, то к административной ответственности привлекаются как работники, так и работодатели.

«Только в текущем году к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ привлечено 42 иностранных гражданина за трудовую деятельность без разрешительных документов, а также 38 работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности по статье 18.15 КоАП РФ. За каждого иностранного гражданина, незаконно осуществляющего трудовую деятельность, работодателю грозит штраф до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники управления по вопросам миграции проверяют все строительные объекты, в том числе коттеджные поселки и садоводческие товарищества. Проверки проходят по справочно-информационным учетам.