В Челябинской области опрокинулась полная арбузов фура

Затруднений в движении нет, но ягоды все еще лежат на обочине

Вечером 16 сентября под Златоустом опрокинулась фура, полная арбузов, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. Последствия аварии полностью не получилось решить до сих пор — на обочине куча из ягод, а лежащий на борту грузовик занял целую полосу.

По данным ГИБДД, 32-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом, двигаясь вечером по трассе Москва — Челябинск на территории Златоустовского городского округа, не справился с управлением, и машина перевернулась. Пострадавших нет.





На дороге работала спецтехника и частично ликвидировала последствия аварии. Сейчас одна полоса полностью свободна, арбузы лежат на обочине. Инспекторы ДПС осуществляют реверсивное движение.





В ГИБДД заверили, что затруднений в движении на этом участке сейчас нет, на месте работают три дополнительных экипажа ДПС.