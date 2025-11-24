В Челябинской области ОПГ похищала выплаты участников СВО

Злоумышленники создали схему отъема денег, предназначенных семьям погибших и раненых военнослужащих

Совместными усилиями сотрудников региональных управлений ФСБ России и МВД по Челябинской и Свердловской областям пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, участники которой специализировались на хищении единовременных выплат, предназначенных военнослужащим — участникам СВО и их семьям, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники организовали преступную схему, в рамках которой занимались поиском кандидатов на военную службу по контракту и их отправкой в зону спецоперации. Главной целью было последующее хищение государственных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Семеро фигурантов заключены под стражу.

По месту жительства членов ОПГ прошли обыски. Изъяты вещественные доказательства: три автомобиля, около 60 мобильных телефонов, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.

Расследование продолжается: устанавливаются все эпизоды преступной деятельности и возможные соучастники.