В Челябинской области охотник выстрелил в девушку вместо косули

Дело будет расследовать Следственный комитет

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Челябинской области, который во время охоты выстрелил в 17-летнюю девушку вместо косули, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«Вечером 9 января подозреваемый, находясь в лесном массиве Шершневского охотничьего угодья между поселком Высокий и поселком Ленинский Сосновского, во время охоты произвел выстрел из охотничьего огнестрельного оружия в косулю, однако по неосторожности попал в 17-летнюю девушку», — рассказывают в пресс-службе.

Угрозы для жизни девушки нет, но ее здоровью нанесен тяжкий вред.

С учетом тяжести причиненного вреда и возраста потерпевшей уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) передано для дальнейшего расследования в Сосновский межрайонный следственный отдел.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.