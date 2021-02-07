На трассе М-5 в Челябинской области до 10 утра 7 февраля ограничено движение большегрузов, сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
Введено временное ограничение движения для грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Ограничение действует на участке с 1548 по 1796 (от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля) с 21:30 часов 6 февраля до 10 утра 7 февраля.
В Госавтоинспекции уточнили, что время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
«В Чебаркуле все фуры загоняют на стоянку. Метёт и снег валит. Сказали что до 10 утра перекрыта трасса. Утром напишу как обстановка», — сообщил в паблике vk. com «Трасса М-5 «Уфа-Челябинск» пользователь Рустам Сиразеев.
В настоящее время в регионе наблюдается мокрый снег, сильный ветер и резкое понижение температуры.
В региональном Миндортрансе добавили, что дорожными службами производится патрулирование региональных автодорог
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