В Челябинской области огонь уничтожил дом многодетной матери

Пожар тушили более пяти часов

В деревне Котово в Нязепетровском районе загорелся жилой деревянный дом. Огонь полностью уничтожил строение, в котором проживала мать с четырьмя детьми, сообщили 20 декабря в пресс-службе 8-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в минувшее воскресенье, 19 декабря, в 15:48 в доме, расположенном на улице Зеленой. Почувствовав дым, хозяйка и ее дети эвакуировались на улицу и вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели 69-й пожарно-спасательной части обнаружили горение не только дома, но и бани, и сарая на общей площади 104 квадратных метра. Угрозы распространения огня на соседние дома не было.

«В 16:19 пожар был локализован. В 16:30 на помощь нязепетровским огнеборцам выехала добровольная пожарная команда „Ситцева“. В 16:55 минут произведена ликвидация открытого горения. В 21:18 последствия пожара были ликвидированы»,— уточнили в ведомстве.

В результате постройки полностью сгорели. Жильцы не пострадали. Сотрудники отделения дознания устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.