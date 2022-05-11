В Челябинской области огонь уничтожил 12 гектаров камыша

Пожар произошел вблизи населенного пункта

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10 мая в Кунашакском районе Челябинской области на расстоянии километра от поселка Маяк загорелся камыш. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на площади 12 гектаров. На помощь пожарным прибыли добровольные пожарные команды. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщили 11 мая в пресс-службе 8-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

Несмотря на то что очевидцы сразу же вызвали пожарных, огонь быстро подобрался к поселку, дым окутал почти весь населенный пункт, видимость была на нуле. На месте ЧП работали сотрудники пожарной части № 219 и 65-й пожарно-спасательной части, также им на помощь пришли добровольные пожарные команды «Сары» и «Новобурино», сотрудники пожарной части № 220 и автомобиль УАЗ-8 восьмого пожарно-спасательного отряда, всего 22 человека и 7 единиц техники.

«Огнем уничтожено 12 гектаров камыша. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС огонь удалось сдержать, он не распространился на населенный пункт»,— уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.