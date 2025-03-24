В Челябинской области огонь подобрался к населенным пунктам

Еще не закончился паводок в регионе, как начались природные пожары

По данным Министерства общественной безопасности на 24 марта, за сутки пожарная служба выезжала на ландшафтные пожары девять раз. Везде горел сухостой, сообщает МЧС. Под угрозой были населенные пункты, леса и поля.

Пожары тушили в поселке Агаповка, в окрестностях Агаповского шоссе, Челябинского тракта, Холмогорского шоссе, поселка Кировского, в Магнитогорском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Чтобы не сгореть и не попасть на штраф:

Не бросайте горящие спички и окурки из машин на обочину дороги.

Не сжигайте мусор на открытых площадках.

Не разводите костры в лесах.

Ранее мы рассказывали, что в воскресенье, 23 марта, вечером в Челябинской области произошло сразу два ландшафтных пожара: горел камыш на берегу Третьего озера в Челябинске и трава в деревне Ванюши Красноармейского района.