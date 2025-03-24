По данным Министерства общественной безопасности на 24 марта, за сутки пожарная служба выезжала на ландшафтные пожары девять раз. Везде горел сухостой, сообщает МЧС. Под угрозой были населенные пункты, леса и поля.
Пожары тушили в поселке Агаповка, в окрестностях Агаповского шоссе, Челябинского тракта, Холмогорского шоссе, поселка Кировского, в Магнитогорском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Чтобы не сгореть и не попасть на штраф:
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Не бросайте горящие спички и окурки из машин на обочину дороги.
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Не сжигайте мусор на открытых площадках.
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Не разводите костры в лесах.
Ранее мы рассказывали, что в воскресенье, 23 марта, вечером в Челябинской области произошло сразу два ландшафтных пожара: горел камыш на берегу Третьего озера в Челябинске и трава в деревне Ванюши Красноармейского района.