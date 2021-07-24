В Челябинской области очевидцы помогли семье выбраться из горящего дома

Не дожидаясь «скорой», неравнодушные отвезли маму с детьми в больницу

Минувшей ночью в Пласте Челябинской области загорелся частный жилой дом. На помощь жильцам пришли проезжавшие мимо южноуральцы. Они и вызвали пожарных, рассказали сегодня, 24 июля, в пресс-службе 7-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Пожар произошел в доме, расположенном на Тупиковом переулке. Молодой человек, 2002 года, проезжая мимо и увидев языки пламени, сразу же остановился, позвонил спасателям и отправился по направлению к дому. Вскоре к нему присоединились другие очевидцы.

«Я подбежал к дому и услышал, что внутри кричит ребенок. Начал стучать в окна, открылось окошко с лицевой стороны, а там он стоит. Я перепрыгнул в палисадник, подбежал, схватил мальчика и вытащил на улицу. В этот момент проезжала машина, в ней были две девушки, они тоже остановились и пришли на помощь. Одна из них нашла второго ребенка и помогла хозяйке выбраться из опасной зоны»,— рассказал 19-летний Данил Антонов.

Приезда «скорой» девушки ждать не стали и увезли маму с детьми в больницу на своем автомобиле. Молодой человек остался ждать пожарных.

В результате происшествия хозяйка дома получила ожоги и была госпитализирована. Дети не пострадали. Причины пожара устанавливают специалисты.