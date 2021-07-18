В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

Синоптики обещают ливни, грозы и ветер до 20 метров в секунду

Сегодня, 18 июля, жителей Челябинской области ожидают грозы, сильные дожди и сильный ветер. Региональное ГУ МЧС России опубликовало штормовое предупреждение.

«По данным Челябинского гидрометеоцентра, 18 июля в отдельных районах Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, град, при грозах порывы ветра 15-20 метров в секунду»,— сообщили в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

Действительно, по данным синоптиков, сегодня днем в регионе температура воздуха поднимется до +30, +33°C, местами пройдут сильные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске воздух прогреется до +29°C. Возможны кратковременные дожди, гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что прятаться от непогоды не следует на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями и около стен домов. Лучше всего укрыться в подъездах жилых домов, если сильный ветер и ливни застали на улице. Кроме того, необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности.